Il Martina non desiste ma il Team Altamura inizia a vedere il traguardo Calcio serie D girone H

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto stamattina in una casa di Martina Franca . I conoscenti non ne avevano notizie da un po’ di tempo così è stata allertata la forza pubblica. Entrati ... (noinotizie)

Non ne parla in senso ironico, men che meno sarcastico. Me parla sbigottito. Il cittadino di Martina Franca ha ricevuto una comunicazione dall’Asl Taranto: l’esame preventivo gratuito per la ... (noinotizie)