Il Mantova di Possanzini torna in Serie B

(Di domenica 7 aprile 2024) IlinB a quattordici anni dopo l’ultima volta. La squadra di Davide, infatti, ha vinto aritmeticamente il gruppo A diC, ottenenendo la qualificazione al campionato cadetto con quattro partite d’anticipo. L’ultima volta dei lombardi in B risale alla stagione 2009/2010: in quell’occasione il club retrocesse in Lega Pro ma non riuscì ad iscriversi per il fallimento societario. In quest’annata, invece, il percorso degli uomini diè stato netto: solo tre sconfitte e 67 gol fatti in 34 partite. Al fischio finale della partita a Lumezzane i tifosi biancorossi, rimasti aad attendere, hanno invaso la città con cortei di auto a clacson spiegati. Molti anche i lanci di fuochi artificiali per festeggiare la ...

