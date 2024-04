Il lato oscuro delle coppie rock

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 7 aprile 2024) Elvis, Lennon, Cher, Kurt Cobain, Keith Richards e tanti altri. Mentre al cinema c’è Priscilla, il film sulla storia di Mrs. Presley, ricordiamo alcuni tra i più arditi intrecci d’amore e trasgressione all’ombra dei palcoscenici. Sono favole per adulti le storie d’amore dei famosi del, favole spesso senza lieto fine, relazioni oscure popolate da uomini e donne che vivono il sogno della fama e della ricchezza e nello stesso tempo l’incubo di una vita che non sanno e non riescono a gestire. La storia di Priscilla Presley, moglie del re del, raccontata dal film di Sofia Coppola Priscilla, nelle sale in questi giorni, è la rappresentazione plastica del sogno d’amore che va in mille pezzi, di una vita che poteva essere straordinaria, ma che diventa prigionia a Memphis nelle stanze di Graceland, la sontuosa dimora deler più ...