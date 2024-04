Il grido d’allarme di Zelensky | stiamo esaurendo le munizioni di difesa aerea

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 7 aprile 2024) Il presidente ucraino Volodymyrha lanciato un accorato appello alla comunità internazionale mentre la sua nazione affronta un grave esaurimento dellenei sistemi di, dopo settimane di continui attacchi russi. In un discorso televisivo,ha esposto la difficile situazione in cui si trova l'Ucraina, evidenziando il rischio concreto di esaurire le risorse necessarie per proteggere il proprio spazio aereo.Secondo, se l'attuale ritmo degli attacchi russi dovesse persistere, l'Ucraina rischia di non poter più garantire la protezione di obiettivi cruciali. Pur avendo ancora a disposizione una parte delledi riserva, il presidente ha sottolineato le crescenti difficoltà nel decidere quali obiettivi proteggere, mentre ...