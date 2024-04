Il grande circo del lavoro Flash mob al mercato di Monza per lo sciopero generale

(Di domenica 7 aprile 2024) Clown, bolle di sapone, artisti di strada, cantastorie e giocolieri hanno animato ieri mattina ilmob aldi piazza Cambiaghi a, organizzato da Cgil per informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle ragioni dellonazionale dell’11 aprile e per rappresentare le storie di vita e didelle lavoratrici e dei lavoratori. La narrazione dei disagi dei lavoratori è stata proposta da un cantastorie, con sottofondo di musica da: "Abbiamo voluto utilizzare una modalità creativa e ironica, per raccontare i disagi dei lavoratori", ha detto il segretariodella Cgil die Brianza, Walter Palvarini. E così lavoratori in appalto e dipendenti hanno raccontato la loro storia. "Mi ...

