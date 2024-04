Il Grand Canyon e lo scontro tra due velivoli | la prima strage aerea della storia

(Di domenica 7 aprile 2024) Il 30 giugno 1956 due aerei di linea che stavano sorvolando la famosa zona del, in Arizona, si scontrarono in volo, provocando il decesso di tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio. La cosiddetta "Collisione del" fu il primo incidentedei voli commerciali con più di 100 vittime

Penny, la gatta disabile che scappa da padroni e scala una parete del Grand Canyon: «Niente può fermarla» - Penny, una gatta disabile, ha catturato l'attenzione e l'ammirazione di migliaia di utenti in tutto il mondo dopo essere diventata la protagonista di un video in cui si ...leggo

Zion National Park: come organizzare la visita - Il Zion National Park, negli Stati Uniti, regala avventure sorprendenti: come prepararsi alla visita e alle attività nella natura selvaggia.siviaggia

Le preoccupanti ragioni per cui il fiume Colorado non arriva più al mare - Il fiume Colorado è uno dei corsi d’acqua più emblematici del Nord America, serpeggiando attraverso meraviglie naturali come le Montagne Rocciose e il Grand Canyon. Tuttavia, le sue acque sono attualm ...meteogiornale