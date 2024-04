Il giovane Mike è pratese Protagonista sulla Rai

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) I ricordi del Supernazionale li ha sempre vissuti attraverso il racconto dei genitori. Erano gli anni di celebri programmi tv come "La ruota della fortuna" e "Bravo Bravissimo". Quando l’Italia dava l’addio aBongiorno, Elia Nuzzolo era un bambino di 9 anni e frequentava le scuole di Prato. Ora di anni ne ha quasi 24 e toccherà a lui dare volto a un’icona della storia della televisione italiana nella miniserie Rai intitolata "" e diretta da Giuseppe Bonito. Con Elia, che vestirà i panni delconduttore approdato a New York, ci sarà anche Claudio Gioè che invece interpreterà ilmaturo. Le riprese inizieranno a Sofia, in Bulgaria, per poi spostarsi a Torino dove il presentatore è cresciuto dopo l’infanzia trascorsa a New York. "Per me è un grande onore e onere raccontare ...