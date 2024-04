Il giallo di Pordenone. «Io sono all’ergastolo, ma Teresa e Trifone non li ho ammazzati» - Pordenone - «Vi chiedo aiuto. Ogni mattina mi sveglio e spero sempre che una guardia penitenziaria mi dica “si sono sbagliati, puoi uscire”...». Giosuè Ruotolo, ...ilgazzettino

giallo a Pordenone, uomo trovato morto nella sua casa di Torre. L'abitazione è sotto sequestro - Pordenone - È giallo a Pordenone dopo il ritrovamento nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 5 aprile, di un uomo senza vita, Mauro Seganfreddo, 67 anni, all'interno della ...ilgazzettino

15 persone speciali “finanzieri per un giorno” - I 15 “finanzieri per un giorno” hanno interagito con i militari in servizio e formulato moltissime domande sui compiti del Corpo e sulle qualità fisiche e ...pupia.tv