Il Genoa vince 2-1 in casa del Verona

(Di domenica 7 aprile 2024) Ekuban e Gudmundsson ribaltano la rete iniziale di Bonazzoli.- Ilsi impone per 2-1 indel. Al Bentegodi le reti dei due attaccanti del grifone, Ekuban e Gudmundsson, ribaltano l'iniziale vantaggio degli scaligeri con Bonazzoli. All'interno di una partita molto equilibrata,

(Adnkronos) – La Juve non vince più ma Massimiliano Allegri fa festa lo stesso. Il deludente pareggio per 0-0 tra i bianconeri e il Genoa viene compensato dall’exploit di Estrosa, cavalla ... (seriea24)

(Adnkronos) – La Juve non vince più ma Massimiliano Allegri fa festa lo stesso. Il deludente pareggio per 0-0 tra i bianconeri e il Genoa viene compensato dall'exploit di Estrosa, cavalla ... (webmagazine24)

AGI - Dopo quattro turni di astinenza il Genoa torna a vince re in campionato ribaltando a domicilio il Verona . Al Bentegodi finisce 2-1 grazie alle reti di Ekuban e Gudmundsson che rendono vano ... (agi)

Serie A: il Frosinone ferma il Bologna, ko il Verona. vince il Cagliari - StampaLa 31esima giornata del campionato di Serie A è cominciata con il pareggio a reti bianche tra Frosinone e Bologna (0-0). Il Monza spaventa il Napoli ma poi nella ripresa subisce la rimonta azzur ...salernonotizie

Genoa, Gudmundsson: "Futuro Vedremo a fine stagione" - Il Genoa vince 1-2 in casa del Verona e consolida il 12° posto in classifica, a 12 punti dalla zona retrocessione. Una vittoria arrivata anche grazie al gol del solito Albert Gudmundsson, andato a ...gianlucadimarzio

Serie A, l'Atalanta cade a Cagliari: come cambia la classifica - L'Atalanta cade a Cagliari. I bergamaschi perdono a in Sardegna dopo essere andati in vantaggio con Scamacca. Augello e Viola ribaltano il match e regalano ai rossoblù un ...lalaziosiamonoi