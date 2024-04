Il gagliardetto dell’S K Bratislava | i ragazzi di Jáchymov

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 7 aprile 2024) Il.K.Un, quello di oggi, testimonianza di sport come libertà di pensiero e di espressione che purtroppo in quell’angolo d’Europa fu calpestata a seguito dell’insiediamento del regime comunista a Praga. Ho scelto questo titolo, a mio parere esemplificativo, perché tra i cosiddettidic’erano giovani calciatori nonché dirigenti.K.che, in contrasto con il regime filo comunista, furono confinati nella citata località sede di miniere d’uranio e condannati ai lavori forzati. Il nesso con questo stupendoè molto semplice. Nel 1948 i comunisti prendono pieni poteri nell’allora Cecoslovacchia e, tra le altre cose, impongono anche il cambio di ...