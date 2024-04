Il Forte consolida la vetta Archiviata la pratica Monza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024)dei marmi 5DEI MARMI: Gnata (Taiti), Cinquini E., Galbas J., Ipinazar F., Torner, Ambrosio, Rossi F., Compagno, Gil. All.: Bertolucci A.: Fongaro (Borgonovo), Bielsa, Galimberti, Gariboldi, Tamborindegui, Petrocchi, Uva, Gavioli G., Zucchetti. All.: Colamaria T. Arbitri: Ferrari di Viareggio e Di Domenico di Reggio Emilia. Marcatori: Galbas 4’54“; Rossi 11’56“; Ambrosio 17’16“ del primo tempo. Gil 1’15“; Ambrosio 4’11“; Tamborindegui 20’32“ e 23’55“ del secondo tempo. Note: pubblico 400 circa con una ventina di tifosi ospiti. Espulso per 2’ Torner.DEI MARMI – Ildei Marmi batte per 5-2 (primo tempo 3-0) ile si conferma capolista solitario della serie A1 a una giornata dal termine della regular season, ...