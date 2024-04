Il fascino intramontabile delle pastarelle della domenica

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 7 aprile 2024) T’immagini, se fosse sempre. Lo diceva Vasco nell’85, tempo di pranzo dai nonni, le lasagne e l’arrosto e i piattini da frutta, pezzo forte del «servizio». E l’amaro che annunciava l’inizioFormula 1, bottiglie polverose nascoste nella vetrinetta, ricordi di viaggi altrui e bomboniere in argento. Al centro, sulla tovaglia buona macchiata di sugo, nascosto dalla cesta di frutta, il regiornata: il vassoio di. Il cabaret, la guantiera: un incarto pomposo, il nastro dorato annodato con forza da spezzare con il coltello, la striscia di cartoncino a creare la cupola per non rovinare i pasticcini. Il bignè e il cannoncino di sfoglia, le glasse spesse e zuccherine, le code d’aragosta e il temibile diplomatico, che rimaneva sempre per ultimo, che piaceva solo al nonno, la gelatina sulle crostate ...