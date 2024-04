Il farmaco mRNA offre speranza per il trattamento di una malattia infantile devastante

(Di domenica 7 aprile 2024) Laneldi malattie rare con la tecnologiaUnbasato sull’RNA messaggero ha dimostrato di essere promettente neldi una raragenetica. Questa tecnologia, già utilizzata nei vaccini anti Covid-19, potrebbe generare proteine terapeutiche direttamente nel corpo, aprendo nuove possibilità. Il potenziale dell’al di là dei vaccini Un recente studio pubblicato su Natura ha mostrato progressi nel campo dell’, sollevando la prospettiva di nuove applicazioni terapeutiche al di là dei vaccini. Tuttavia, ci sono ancora sfide da affrontare, come la brevità dell’e gli effetti collaterali associati. Trasformazione metabolica contro l’acidemia propionica Un L'articolo proviene da ...

