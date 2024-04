Il derby romano è stato striminzito sul campo e squallido nel contorno tra violenza e urla razziste La Stampa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 7 aprile 2024) Ieri De Rossi ha vinto il suo primoda allenatore. La Roma ha battuto la Lazio per 1-0 con il gol di Mancini. E’però unpoco vivo, giocato da due squadre traballanti e resodagli episodi diultras. Lo scrive “La“:misero nelsul, quanto basta alla Roma per rivincere dopo due anni solari di eclissi mourinhiana nelle stracittadine. La seconda “prima volta” di Daniele De Rossi non finisce neanche tanto diversamente dall’originale: un colpo di tacco di Amantino Mancini stappò l’esordio da calciatore (2-0, 9 novembre 2003), un’incornata di Gianluca Mancini, sgusciato via alla statua Romagnoli su un corner pennellato da Dybala, decide il debutto ...