Il deficit di salute All’Irccs San Gerardo servono 150 infermieri E altri 11 medici in città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) Tra liste d’attesa lunghissime per visite e controlli, interminabili degenze ai pronto soccorso,di base sempre più rari sul territorio, oggi la sanità è senz’altro tra i problemi più sentiti dalla gente. Monza tuttavia sta vivendo un presente in miglioramento rispetto alle recenti difficoltà. Per idi famiglia si aprirà a breve un bando di reclutamento di Asst con cui si conta di rimpiazzare almeno una parte degli 11di base mancanti in, e l’Irccs San, pur nei limiti legati soprattutto all’enorme flusso di accessi, presenta dati in miglioramento. Nel grande ospedale cittadino riguardo a visite ed esami specialistici, nel 2023 sono state erogate il 5% in più di prestazioni rispetto al 2022: circa 25mila, nel solco degli obiettivi regionali di sistema, con punte ...