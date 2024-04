Il commento La lotta è aperta Inutile piangere sui punti persi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Benedetti Lo Spezia scivola sulla ’buccia di banana’ Lecco, che per quanto fatto vedere al Picco ha dimostrato di non essere la peggiore squadra d’Europa come dicono i numeri. D’Angelo recrimina per non aver segnato nel primo tempo il gol del 2-0, anche se l’andamento della partita non è stato poi così diverso dalle precedenti, vittoriose, contro Sudtirol e Ascoli. Anche lì gli avversari avevano pareggiato prima dell’intervallo. Questa volta, però, lo Spezia non è riuscito a tornare in vantaggio. La squadra al rientro in campo ha fatto fatica mentalmente, ha sentito troppo l’importanza della partita ed è mancata in lucidità. Non è riuscita a mettere sotto pressione Il Lecco, apparso più fresco sia mentalmente (non aveva nulla da perdere) che fisicamente, neanche col vantaggio dell’uomo in più. Troppo poco il palo esterno colpito da Salvatore Esposito su punizione e l’occasione di ...