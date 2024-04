Il clandestino | la recensione | Edoardo Leo versione Marlowe per un’ottima serie metropolitana

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 7 aprile 2024) Lade Il: Rolando Ravello dirige una fiction decisamente contemporanea nei toni e nella dolenza, tra umorismo e graffi. Su Rai1 dall'8 aprile. Sarà l'atmosfera stropicciata, sarà il climax urbano, intervallato da sferzate umoristiche, ma Ilè unache funziona. E funziona bene. Con una prerogativa, non da poco: diretta da Rolando Ravello e creata da Renato Sannio e Ugo Ripamonti, l'apparato narrativo, pur derivativo da un immaginario noir, è originale. Non c'è quindi un materiale di partenza legato ad un romanzo o legato ad unaestera, prontamente remixata. Un tratto importante, anche perché Il, in onda su Rai1 in sei serate (e disponibile su RaiPlay), si distacca in questo senso dalla maggior parte della serialità Rai che, ...