Il cavaliere dell’aria | la prima vittoria di Francesco Baracca

(Di domenica 7 aprile 2024) Roma, 7 apr – Asso dell’aviazione italiana e medaglia d’oro al valore militare nel contesto della Grande Guerra, esattamente 108 anni fa nei cieli di Gorizia laarrideva al pilota romagnolo. Il cavallino rampante All’asso degli assi, nato a Lugo nel maggio 1888, dobbiamo l’emblema, simbolo di italianità, del cavallino rampante. Lo stemma che oggi in tutto il mondo identifica il rosso Ferrari fu infatti “donato” dalla madre dell’aviatore ad Enzo, fondatore della famosa casa automobilistica (e relativa scuderia). Correva l’anno 1923, il figlio era caduto in combattimento – dopo aver collezionato un totale di trentaquattro successi aerei – da ormai un lustro. Secondo la tesi più accreditata, la raffigurazione propria del Reggimento “Piemonte Reale”, prestigioso reparto riconoscibile per ...

Ezio Greggio compie 70 anni: gli inizi a Telebiella, da quanti anni conduce Striscia la notizia, 7 segreti - Nel 1978 Ezio Greggio ha esordito a Telebiella: «Con Peppo Sacchi, che inventò Telebiella, uno dei carbonari delle tv private. Avevo 18 anni. Lo studio era una scuola in disuso, c’era un cavo penzolan ...corriere

Giappone, viaggio alla ricerca del perfetto equilibrio fra tradizione e innovazione - È così per la celebre fioritura dei ciliegi, detta Hanami, che segna l’inizio della primavera (quest’anno tra fine marzo e i primi di aprile) ed è l’occasione per contemplare la natura all’aria aperta ...viaggi.corriere

Smog, nuovo allarme del Comune: «I fragili non si espongano» - Valori del particolato (pm10) alle stelle per il secondo giorno consecutivo in quasi tutte le centraline di rilevazione della Capitale: il top in via Arenula ...roma.corriere