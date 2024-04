Il caso Purgatori | Zuppa serale con Fabrizio Lucherini

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 7 aprile 2024) Questa mattina, ho voluto concludere lacon la vicenda relativa alla morte di Andrea, di cui tutti i giornali parlano., come sapete, era un giornalista molto bravo. Qualche volta veniva anche da noi a Mediaset a Quarta Repubblica, prima che avesse la sua trasmissione a La7. Ci tenevo molto ad averlo ospite perché aveva la grande dote di saper spiegare cose complicate in modo semplice, oltre ad avere un tratto umano straordinario. Dopo il decesso, la famiglia presenta una serie di denunce nei confronti dei medici che gli avevano prescritto delle cure al cervello che, secondo la famiglia, lo avrebbero di fatto ucciso. Sulla stessa linea sono i giornali di oggi che titolano: “Bastava l’antibiotico per salvargli la vita”. Ecco, questo titolo è una scemenza. È una fake news, ma siccome lo scrivono tutti quanti i ...