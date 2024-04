Il camper rosso, il corpo in posizione fetale, la chiesa sconsacrata: caccia all'uomo in Valle d'Aosta - Proseguono le indagini da parte degli inquirenti, che attendono ovviamente anche l'esito degli esami autoptici ...ilgiornale

La donna trovata morta in un’ex cappella in Valle d’Aosta aveva ferite gravi all’addome. I carabinieri sulle tracce di un camper bordeaux - Ieri una giovane 29enne francese è stata trovata morta, con evidenti ferite da taglio sul collo e all’addome, dentro una chiesa sconsacrata in una frazione di La Salle, in Valle d’Aosta. Sul caso si i ...informazione

