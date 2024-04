Il Cagliari batte l’Atalanta | Ranieri a +4 sulla zona retrocessione | passo falso del Verona col Genoa

I brianzoli possono sognare un piazzamento europeo. Monza - Il sabato della ventinovesima giornata di Serie A si apre con la vittoria casalinga del Monza per 1-0 contro il Cagliari : all'U-Power ... (ilgiornaleditalia)

Monza (ITALPRESS) – Il sabato della ventinovesima giornata di Serie A si apre con la vittoria casalinga del Monza per 1-0 contro il Cagliari : all’U-Power Stadium, la prodezza di Maldini su ... (ildenaro)

AGI - Seconda vittoria consecutiva e quarta nelle ultime cinque per un Monza che prova a gustarsi il profumo d'Europa. Al Brianteo i biancorossi battono 1-0 il Cagliari grazie ad una punizione da ... (agi)

Cagliari – Atalanta 2-1 highlights e gol: Viola ribalta la Dea, Ranieri vede la salvezza più vicina! – VIDEO - Cagliari - Atalanta 2-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della trentunesima giornata di Serie A 2023/24.generationsport

Pagelle Cagliari-Atalanta 1-2, Viola firma la rimonta: conferma Scamacca - Termina con il risultato di 1-2 il match dell'Unipol Domus tra Cagliari e Atalanta. I rossoblù riescono a ribaltare i pronostici iniziale contro una Dea ...footballnews24

Il Cagliari ferma l’Atalanta 2-1 grazie al gol di Nicolas Viola all’88 - Nella ripresa entrambe le squadre provano ad affondare per vincere la gara, con i sardi che richiedono un rigore per un fallo su Mina, poi la squadra di Ranieri con i cambi cerca l’affondo finale. All ...metronews