Il Bologna rischia e spreca | è solo 0-0 a Frosinone

Empoli (Firenze), 16 marzo 2024 – Alla fine se l’è cavata uscendo accompagnato dalla polizia , ma ha letteralmente rischia to di essere aggredito per colpa di un gol al 93’. La disavventura è capitata ... (lanazione)

Un turno per tirare il fiato in casa dei New Flying Balls di coach Augusto Conti, che nel weekend della Coppa Italia, si concedono un po’ di riposo per caricare le pile in vista del derby ... (sport.quotidiano)