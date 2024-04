Il Bologna non at-traversa | 0-0 con il Frosinone | Juventus a +1 | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 aprile 2024) Una partita non brillantissima, resa un po’ più complicata dal caldo, ma che il, come spesso accaduto in stagione, stava per portare a casa con il cinismo e la voglia delle grandi squadre. Ma la mano di Turati e lahanno impedito ai rossoblu di tornare a casa dacon tre punti in tasca. Niente Zirkzee o Ferguson, apparsi un po’ in ombra nel lunch match della 31ª Giornata di Serie A allo stirpe. Stava per essere Ndoye a prendersi le prime pagine dei giornali, una deviazione sotto porta, a tempo quasi scaduto, stava per far esplodere Thiago Motta e compagni. Ma, come detto, la mano di Turati e lahanno fatto il resto. In realtà, lo stesso Ndoye ha sparato alle stelle il tap-in a porta vuota, con Freuler disperato, pronto a correggere sicuramente con tempi e coordinazione migliore, ...