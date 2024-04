Il blitz del trodica I gol Merzoug e Titone mettono ko l’Elpidiense

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Elpidiense Cascinare 02 ELPIDIENSE: Pedol, Salvati, Massei (25’ st Mandorlini), Catinari (35’ st Orazi), Ciaramitaro, Cannoni (15’ st Cingolani), Sguigna, Marozzi (40’ st Rapaccini), Amadio, Cuccu, Giandomenico. All: Cannoni.: Marani, Ciccalè, Moriconi, Panichelli, Monserrat, Emiliozzi,(25’ st Sejfullai), Chornopyshuk (25’ st Berrettoni), Pampano (42’ st Tartabini),(42’ st Catinari), Bittolo (30’ st Romagnoli). All: Buratti. Arbitro: Tasso di Macerata. Reti: 30?, 40? st. Ritorno a Cascinare vincente per mister Roberto Buratti, che con il suosi impone contro quelCascinare che proprio lui aveva contribuito a riportare in Promozione. La gara si blocca alla mezz’ora con la ...