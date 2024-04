Il 7 aprile 2024 è la Giornata Mondiale della Salute | curarsi è un diritto per tutti

(Di domenica 7 aprile 2024) Il 7si celebra la(World Health Day) istituita nel 1948 dall’OMS, OrganizzazioneSanità. Ogni anno ha un tema diverso per promuovere la consapevolezza e la prevenzione del benessere di grandi e piccoli. Il tema delè “La mia, il mio”, “My Health, my right”, per rappresentare l’importanzacomeumano.che, ancora oggi, non viene rispettato. Soprattutto per gli anziani. Ecco perché. ...

Amore, fortuna, lavoro. Cosa dice l' Oroscopo per oggi , domenica 7 aprile 2024 di Paolo Fox? l' astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni ... (today)

Fritto Misto senza plastica - Tutto pronto per l’edizione di Fritto Misto in programma dal 19 al 28 aprile in Piazza Arringo con seminari, degustazioni e convegni. Ormai da qualche anno la kermesse ascolana ha imboccato la strada ...ilrestodelcarlino

Portico, al via il 10 aprile un corso di italiano per rifugiati in paese - A Portico, corso di italiano gratuito per rifugiati organizzato dal Comune e dal Centro italiano di Storytelling. Iniziativa per favorire l'integrazione.ilrestodelcarlino

Autismo, Paolo Pace: "Per fronteggiarlo bisogna partire dalla consapevolezza genitoriale" - Il 2 aprile scorso si è celebrata la Giornata dell'Autismo. Di autismo, di che cosa è, ne abbiamo parlato con Paolo Pace neuropsichiatra infantile che ci dice che "Quando si parla di autismo, si parla ...tp24