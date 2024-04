Ieri la gara femminile Elisa Balsamo si arrende solo a super Kopecky

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Dopo il Fiandre diLongo Borghini a Pasqua, la quasi Roubaix di: nel velodromo francese, l’ex iridata vede sfumare il successo negli ultimi metri, bruciata dalla rimonta della campionessa del mondo, la belga Lotte. E’ un secondo posto che l’azzurra incassa in lacrime, ma che conferma una tendenza: in attesa di ritrovare un uomo forte da classiche e soprattutto da grandi giri, il ciclismo italiano continua a restare in alto con le donne. "Quando tagli il traguardo da seconda in unadel genere, un po’ di delusione c’è sempre. Ora è passata, sono molto felice di questo risultato, me l’avessero detto prima del via non ci avrei creduto. Questa classica può esser mia? Ho sempre detto che non mi piace, ma oggi mi sentivo bene e alla fine sono contenta di come ho corso: ci ...