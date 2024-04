I tifosi scelgono la trasferta di giovedì a Plzen Niente Juve | tutti in Conference Solo in 100 da Firenze a Torino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Il colpo d’occhio sarà davvero desolante, un po’ come la modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio che da qualche anno ormai sta mettendo in atto lantus. Che anche in questa stagione, da parte deidella Fiorentina, si è vista rispondere un sonoro "No, grazie". Sta di fatto che stasera, all’Allianz Stadium, saranno poco più di un centinaio i fiorentini presenti nell’impianto per seguire il match tra la Vecchia Signora e i viola di Italiano. I 45 euro richiesti per accedere allo stadio uniti all’obbligo di registrazione sul portale bianconero per acquistare i tagliandi si è rivelato fatale anche in questa circostanza, al punto tale che nessuno dei club affiliati all’ATF e all’ACCVC, al pari dei gruppi organizzati della Fiesole, parteciperà ufficialmente alladi...