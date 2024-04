I segreti dell’uomo più vecchio al mondo: mangia poco e beve solo raramente - John Alfred Tinniswood, 111 anni e 224 giorni, da venerdì è ufficialmente l'uomo più anziano del mondo, riconoscimento che è stato ufficializzato Guinness ...fanpage

Il Bayer Leverkusen vola verso lo scudetto: i segreti dell’impresa (oltre a Xabi Alonso) - Il Bayer Leverkusen è a un passo dalla conquista dello scudetto in Germania: un titolo costruito sul lungo periodo grazie a investimenti mirati ...minutidirecupero

I migliori libri su Pesaro, capitale della cultura italiana 2024 - Con P esaro Capitale della Cultura Italiana 2024 il nostro Paese volge lo sguardo alla città marchigiana per scoprirne bellezze e particolarità. Ed è un percorso virtuoso, come quello iniziato in pass ...macitynet