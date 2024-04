I pronostici di domenica 7 aprile | Premier League | Liga | Ligue 1 | Bundesliga

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 7 aprile 2024) Idi: si gioca in Serie A,1, Eredivisie e Bundes. Questaci sarà un nuovo capitolo dell’affascinante lotta al titolo in, con il Liverpool impegnato nella pur sempre difficile trasferta dell’Old Trafford contro il Manchester United, voglioso di dimenticare la beffa della sconfitta subita in rimonta negli ultimi minuti contro il Chelsea. L’allenatore del Napoli Calzona (LaPresse) – IlVeggente.itAnche a questo giro i gol dovrebbero arrivare puntuali, così come nelle altre due sfide del campionato inglese in programma oggi: Sheffield United-Chelsea e Tottenham-Nottingham Forest.altre ...