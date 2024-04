I piatti italiani all’estero Gli sfregi in cucina alla Carbonara | Stravolto il 60% delle ricette

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) La peggiore della storia viene preparata in un video di Tasty Japan. Spaghetti spezzati cotti al microonde con acqua, grumi di sale, ammassi di bacon, brodo di pollo essiccato, panna e prezzemolo. Questo è oltraggio, blasfemia. Infatti un utente disgustato commenta: "Amiamo il vostro sushi, perché uccidete la nostra pasta?". Possiamo chiudere un occhio di fronte al parmigiano al posto del pecorino, anche sul guanciale. Ma c’è un limite a tutto. E Coldiretti insorge. Contro lataroccata, copiata e sbagliata più di ogni altra ricetta. E a cascata contro tutte le storpiature della nostra, gli affronti in cui si sono imbattuti quasi 6su 10 in viaggio. Il "fake in Italy" fa maletradizione ma non solo: le esportazioni potrebbero triplicare se venisse fermata ...