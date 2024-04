I pazienti aprono la strada al COVID lungo

(Di domenica 7 aprile 2024) I misteri dello sviluppo embrionale rivelati da un singolo gene Il biologo Moisés Mallo e il suo team hanno manipolato un gene in un embrione di topo, riscontrando sviluppi insoliti nel midollo spinale. Questi risultatinuove prospettive sul ruolo del DNA nello sviluppo embrionale, portando a scoperte sorprendenti. Corea del Sud e Horizon Europe: una nuova partnership per la ricerca La Corea del Sud diventerà il primo paese dell’Asia orientale ad aderire al programma di finanziamento della ricerca Horizon Europe dell’Unione Europea, aprendo nuove opportunità per i ricercatori coreani. Questa iniziativa punta a sostenere progetti di ricerca su tematiche L'articolo proviene da News Nosh.

Paola Pirotta: “L’innovazione come motore per dare qualità della vita ai pazienti” - Da poco più di un anno è amministratrice delegata per l’Italia e Sr Finance director per Italia, Iberia e Francia della multinazionale americana Medtronic. Il ...repubblica

Sabato, a Cuneo, la V Giornata Piemontese della S.I.O.H. - La V Giornata Piemontese della S.I.O.H. è dunque un appuntamento da non perdere per tutti coloro che credono nel valore dell'inclusione, della professionalità e dell'umanità nella cura odontoiatrica, ...odontoiatria33

Bari, al Policlinico aperto nuovo protocollo di cura per tumori cerebrali pediatrici - BARI - Il Policlinico di Bari ha aperto un nuovo protocollo di cura per tumori cerebrali ... Al percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti pediatrici affetti da tumore cerebrale sono dedicati ...lagazzettadelmezzogiorno