I nonni pittori dipingono i ricordi

(Di domenica 7 aprile 2024) Il tocco fresco delle loro pennellate e la vitalità dei soggetti dimostrano che in fondo la gioventù è solo uno stato mentale, e che a volte il meglio lo si dà in età più avanzata. Fino a domenica prossima la Galleria Civica di Monza ospita la mostra collettiva “La vita attorno a noi“, in cui espongono gli artisti e le artiste soci del Centro anziani Corona Ferrea di via Procaccini. In tutto 26 opere di altrettanti artisti monzesi - 15 donne e 11 uomini -, perlopiù acquerelli, ma anche diversi oli su tela. Sono tutti figurativi: si vedono fiori, rappresentazioni della città, del Parco, brughiere, ma soprattutto volti. Intensissimo è il dipinto del volto di un bambino migrante, segnato nei suoi occhi scavati e lucidi da un insondabile dolore. La mostra rappresenta un importante traguardo per il Centro Corona Ferrea, che da 6 anni aspettava di poter tornare a esporre in un luogo ...