I Me contro Te smontano i sospetti su di loro | dall’amore al matrimonio

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 7 aprile 2024) I noti influencer e idoli di giovanissimi Luì e Sofì del duo MeTe, celebrano quest’anno un decennio di successi straordinari e si sono aperti in un’intervista con il Corriere della Sera, smontando isu dial. Hanno svelato che la data delsi sta avvicinando e che vogliono condividere tutto con ifan, rimarcando il fatto che larelazione dura da dodici anni, da prima della nascita delcanale Youtube e che continueranno a stare insieme “finchè ci sarà amore” e non “in virtù del progetto”. In merito alla pressione del pubblico sulhanno dichiarato: “Non sapevamo che dopo la proposta la gente si aspetta che uno si sposi ...