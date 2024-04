I ’Lorenzetti Brothers’ e Duccio Le stelle dell’autunno a New York

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Pino Di Blasio Una città nell’ultimo decennio vituperata, al centro di crisi profonde, scandali e processi. Diventata, molto per sue colpe e un po’ suo malgrado, antipatica al resto del mondo. Tutta questa eccitazione per una mostra d’arte? Per una decina di capolavori che dai musei senesi partiranno alla volta prima del Metropolitan Museum a Newe poi della National Gallery a Londra? Le speranze, forse eccessive, illusorie, sono riposte nel talento degli americani di raccontare grandi storie, di trasformare personaggi dimenticati in nuovi eroi, di esaltare gesti e opere sublimandoli in epica hollywoodiana: effimera, superficiale, ma perfetta per il mondo social di oggi. Noi non sappiamo più farlo, la nostra vita quotidiana con la grande bellezza ci ha portato a ignorarla, a darla per scontata, a considerarla cimelio del passato da custodire in cornici ...