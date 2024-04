I danni del Covid all’italiana

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 7 aprile 2024) La pandemia del 2020-21 è stata quasi esclusivamente una tragedia italiana. È la tesi che Franco Battaglia espone con dati alla mano in La vispa Teresa e il(21mo Secolo, ma al momento il volume è disponibile solo ordinandolo su Amazon). Quando in Italia il ministro Speranza e il dottor Burioni, andavano in tv ospiti da Fabio Fazio a rassicurare che i rischi dal virus per l’Italia erano «zero», Battaglia scriveva articoli avvertendo che casi di pandemia erano già occorsi nel passato e non bisognava commettere l’errore di pensare che la Storia non si sarebbe ripetuta. Poi, a metà marzo 2020, col Paese in lockdown, segnalava che in Sud Corea si stava perfettamente controllando l’epidemia. Quindi, a distanza di un mese dall’inizio del lockdown – sempre dati alla mano e dal confronto con l’unico Paese europeo, la Svezia, che continuava a vivere quasi come se la ...