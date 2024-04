I 10 migliori Viognier al di sotto di 20 euro scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 7 aprile 2024) Come per molte altre uve, anche per ilnon è facile stabilire un luogo di nascita preciso. Però possiamo partire da qualche dato certo: per esempio dal fatto che sia un vitigno a bacca bianca diffuso soprattutto in Francia, nella fattispecie nella Valle del Rodano (in particolar modo nella parte settentrionale), dove è protagonista di una piccola ma prestigiosa AOC Condrieu. Ma probabilmente le origini delnon andrebbero cercate in Francia, bensì nei Balcani. Da qui infatti proveniva Marco Aurelio Probo, imperatore dal 276 al 282 d.C., che avrebbe portato il vitigno in Francia durante le sue vittoriose campagne in Gallia. Una prova della storia di questa diffusione andrebbe ricercata nel fatto che effettivamente in Dalmazia, ancora oggi, è coltivato un vitigno chiamato vugava, che altro non è se non. Un altra ...