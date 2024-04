Hockey pista Il Roller ne segna 5 Montecchio al tappeto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024)SCANDIANO 5PRECALCINO 1SCANDIANO: Raveggi, Busani, Roca, Cinquini, Barbieri; Deinite, Ganassi, Fontanesi, Ranati, Vecchi. All. Cupisti.PRECALCINO: Sanson, A. Zanini, D. Zanin, Pozzo, Dalla Valle; Dall’Osto, Thiella, Carraro, Martini, Todeschini. All. Zanfi. Arbitro: Mele di Salerno. Reti: pt 0.31 Barbieri, 9.45 Deinite: st 11.42 D. Zanini, 18.59 Busani, 20.38 e 23.32 Cinquini. Nel campionato di Serie A2 disu, ilScandiano supera per 5 a 1 ilPrecalcino e visto così sembra un risultato rotondo ottenuto facilmente. In realtà i rossoblù partono bene con il gol di Barbieri e nel prosieguo incrementano con Deinite. La ripresa è una sofferenza totale, specialmente dopo il ...