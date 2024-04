Hockey pista | Forte eTrissino proseguono a passo spedito nella Serie A1 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) Prosegue la lotta serratissima tradei Marmi e Trissino nel Campionato diA1 2023-disu. Dopo la venticinquesima giornata la compagine toscana guida la classifica generale con 64 punti, seguita dai veneti, adesso fermi a quota 63. Ma andiamo con ordine. Ieri la capolista ha regolato il Team Service Car di Monza per 5-2, assicurandosi così un punto di vantaggio rispetto ai Campioni d’Italia che,giornata odierna, non hanno mancato l’appuntamento con Grosseto, superandolo per 5-3. Non sbaglia poi Follonica, attualmente al terzo posto (con una partita in più) dopo aver passeggiato sulladi Vercelli per 0-10; lotta ma vince anche la quarta della classe Sarzana, passata sul campo di Breganze per 4-6....