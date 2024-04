(Di domenica 7 aprile 2024)anche gara-2 e si2-0 nellanelle Finali del Campionato2023-2024 disu. La squadra di Bolzano dopo unaha infatti sconfitto all’extra time Cortina per 4-5,ndosi così 2-0 nella. Una sfida davvero divertentissima quella andata scena in Veneto. I Buam sono i primi a passare in vantaggio, trovando al 2:07 la rete dello 0-1 con Graft. Quattro minuti dopo Cortina ripristina gli equilibri con Adami, sfruttando una situazione di power play. Passa però appena un giro d’orologio e Ritten mette di nuovo il muso davanti con Ohler (15:44). Nel secondo periodo Di Tomaso (12:14), sempre su power play, ...

Seconda vittoria consecutiva per la Nazionale femminile di Hockey su ghiaccio , che nella penultima giornata del Mondiale Divisione I Gruppo B di Riga supera per 3-2 la Slovacchia . Un risultato ... (sportface)

L’ultimo match della prima fase dei Mondiali femminili 2024 di Hockey su ghiaccio , per quanto riguarda la Divisione B, è andato in archivio per l’Italia , che sconfitto la Slovenia per 6-1. A Riga, ... (oasport)

Hockey ghiaccio, in Alps League Renon vince una partita infinita e porta la serie sul 2-0 - Renon vince anche gara-2 e si porta 2-0 nella serie nelle Finali del Campionato Alps League 2023-2024 di Hockey su ghiaccio. La squadra di Bolzano dopo una partita infinita ha infatti sconfitto all'ex ...oasport

Hockey ghiaccio femminile: l’Italia spazza via la Slovenia nell’ultimo match ma manca la promozione - L'ultimo match della prima fase dei Mondiali femminili 2024 di Hockey su ghiaccio, per quanto riguarda la Divisione B, è andato in archivio per l'Italia, che sconfitto la Slovenia per 6-1. A Riga, su ...oasport

Mondiale femminile: l’ItalHockey travolge la Slovenia e si regala una medaglia - Azzurre sempre in controllo del match. Sarà quindi medaglia d'argento o di bronzo per le ragazze di Stephanie Poirier, brave a reagire dopo le prime due sconfitte.sportal