“Ho tentato il suicidio” Verissimo | il racconto choc della concorrente dell’Isola dei Famosi | “Lanciata sotto un camion”

(Di domenica 7 aprile 2024) L’intervistanaufraga a. Da pochi giorni si è scoperto il cast ufficialenuova edizionedeiche partirà lunedì 8 aprile. Il reality sarà condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria che sostituisce Ilary Blasi. Al suo fianco gli opinionisti Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese, inviata sarà Elenoire Casalegno. Intanto c’è già il primo giallo che riguarda un: “Improvvisamente è sparito, allora io che ho fatto? Gli ho scritto – ha fatto sapere Gabriele Parpiglia – Ha visualizzato solamente. In questo caso sono due gli elementi: entrerà a gioco in corso, quindi là ècontratto e non lo può dire. Oppure è saltato il contratto per chissà quale motivo”. Si tratta dell’attore ...