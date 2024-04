“Ho ordinato un piatto dal menù per bambini e la cameriera mi ha trattata male | vi sembra giusto?” | il video virale su TikTok

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Che giorno sarebbe per un magazine se non arrivasse una storia diventatasue ripresa dai siti di mezzo mondo? Come sempre in questi casi, determinare come mai una vicenda appassioni così tanto gli utenti è cosa da indovini. Cosa è successo? Protagonista un’influencer americana in vacanza in Giappone. Lei si chiama Vanessa von Schwarz ed è di Los Angeles. Trovandosi a godere delle bellezze del Sol Levante e anziché bearsi della cucina giapponese, ha deciso di ordinare in camera una pizza al formaggio dalbimbi. E qui arriva il succo del: “Quando laè entrata mi ha chiesto ‘dov’è il bimbo’?”, ha spiegato, aggiungendo che la donna appariva piuttosto arrabbiata. “Lasciatemi mangiare in pace il mioper. È illegale ordinarlo ...