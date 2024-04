Ho mezzo viso bloccato… È giallo sulla salute di Simone Ventura

Una tragedia consumata, una sfiorata ma evitata grazie al tempismo proprio della vittima. E' Antonio D'Acci . 61 anni , originario di Foggia ma residente a Termoli, il macchinista morto per un ... (ilgiornaleditalia)

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni «ha due elementi importanti in corpo abbastanza robusti, non ce li ha ma è come se li avesse». Così Giorgio Armani al... (leggo)