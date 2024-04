Highlights Venezia-Virtus Bologna 70-89 | Serie A1 basket 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 7 aprile 2024) Ladominain trasferta 89-70. Sfida dominata dai ragazzi di Banchi, che stanno riscattando in campionato le delusioni dell’ultimo periodo in Eurolega. Il miglior realizzatore delle V Nere è Shengelia, che chiude con 16 punti e 3 assist. Bene anche Zizic (15+9 rimbalzi) e Hackett (12+5+3), al ritorno in campo dopo i problemi fisici dell’ultimo periodo. Ecco glidella sfida. SportFace.

