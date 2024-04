Highlights Sassari-Pesaro 91-96 | basket Serie A1 2023 24 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024)vince controper 96-91, nel match valido per il ventiseiesimo turno del campionato diA1/2024. La squadra vincitrice continua così a sognare la salvezza a poche giornate dal termine della stagione, mentrelascia l’accesso ai play-off in sospeso e ancora a due punti di distanza. In questo, ecco riassunta la partita tramite i suoi momenti salienti: SportFace.