Highlights e gol Cagliari-Atalanta 2-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Cagliari – Atalanta 2-1 Highlights e gol: Viola ribalta la Dea, Ranieri vede la salvezza più vicina! – VIDEO - Cagliari - Atalanta 2-1 Highlights e gol: le azioni principali della sfida della trentunesima giornata di Serie A 2023/24.generationsport

Highlights | Viola fa volare il Cagliari, Atalanta Ko: Genoa vittorioso in rimonta - 2-1 di rimonta che è anche il risultato con il quale il Genoa ha superato il Verona in trasferta, lasciando la squadra di Cioffi impelagata in una complicata lotta per non retrocedere che si fa sempre ...calciomercato

Manchester United-Liverpool 2-2: video, gol e Highlights - Un rigore di Salah nel finale salva il Liverpool dalla sconfitta in casa del Manchester United, capace di ribaltare il vantaggio iniziale di Luis Diaz: finisce 2-2. Reds avanti nel primo tempo, nella ...sport.sky