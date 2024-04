Highlights Berrettini-Carballes Baena 7-5 6-2 | finale Atp Marrakech 2024 VIDEO

(Di domenica 7 aprile 2024) Ilcon glidi, incontro valevole per ladel torneo ATP 250 di(terra rossa). Vittoria in due set per il tennista romano, che in Marocco conquista l’ottavo titolo della sua carriera ATP. Un successo arrivato con il punteggio di 7-5 6-2 ai danni dell’avversario spagnolo, che dopo un primo set giocato alla pari ha patito a livello mentale le tante occasioni non concretizzate. SportFace.

