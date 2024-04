Harry pronto a tornare nel Regno Unito | l’incognita di Meghan | «Lei pretende delle scuse da William e Kate»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 aprile 2024) Il videomessaggio della principessa, che ha annunciato in video di avere il cancro e di essersi sottoposta alla chemioterapia, e le preoccupanti notizie sulla salute di re Carlo III, hanno in qualche modo riavvicinato gli (auto)ostracizzatiMarkle alla royal family. Ma tra esprimere pubblicamente vicinanza e solidarietà e riallacciare davvero un rapporto c’è una bella differenza. Almeno, per: secondo le indiscrezioni degli esperti reali, infatti, il principe «sicuramente dovrà fare qualcosa per aiutare la famiglia reale a gestire tutte queste difficoltà. A lui piacerebbe sistemare le cose con sua cognata, suo fratello e suo padre ma non riesce a gestire». Lo ha dichiarato Tom Quinn a The Mirror, aggiungendo come il banco di prova sarà la nuova visita programmata nel ...