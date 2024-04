Harry ha ereditato più di William |  il motivo

(Di domenica 7 aprile 2024) Sebbene il principesia l’erede al trono, talvolta il principeha ricevuto eredità con somme più importanti. La Regina Madre, morta 22 anni fa, aveva gentilmente pensato al futuro finanziario dei suoi pronipoti, il principee il principegià molto prima di morire. A causa delle sue oculate decisioni, il duca di Sussex avrebbe ricevuto una quota più significativa dopo la sua dipartita avvenuta nel 2002, quando morì all’età di ben 101 anni. I dettagli dei testamenti dei vari membri della Famiglia Reale non sono sempre noti. Nulla si sa ancora del testamento della regina Elisabetta. Tuttavia pare che la Regina Madre abbia lasciato in eredità al principeuna somma maggiore rispetto a quella destinata al principe. La ragione di questa discrepanza ...

Principe Harry, per lui un fondo milionario nel testamento della regina Elisabetta - Il Principe Harry si è ritrovato milionario dall'oggi al domani, grazie al testamento della Regina Elisabetta II. Escluso dal fondo il fratello William.gazzetta

Perché la Regina Madre ha lasciato in eredità molti più soldi a Harry rispetto a William - La Regina Madre è morta 22 anni fa. Prima di morire, però, ha stabilito che 14 milioni andassero a William e Harry, ma non divisi in parti uguali ...fanpage

Il principe Harry reso milionario dalla regina Elisabetta, a discapito di William - Il fondo in favore del principe Harry Nel 1994 la regina Elisabetta ha istituito dei fondi per i suoi nipoti, tra cui uno particolarmente cospicuo a favore del principe Harry. Si parla di diversi mili ...msn