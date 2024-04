Half Marathon Firenze | 5mila podisti in città | vincono Kimutai e La Wambua

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024), 7 aprile 2024 – La carica dei 5000 ha invaso. Di cui oltre il 40 per cento donne e rappresentanti 69 nazioni per la 40esima edizione della. Il via è stato dato alle 9 da Lungarno della Zecca Vecchia ed è partita la festa per ipiù accreditati e per tutti gli altri che puntavano semplicemente a godersi il percorso e le bellezze di, magari correndo per un tratto accanto ai campioni affermati. Classifica uomini Classifica donne Sono stati 3400 i partenti per la sola mezza maratona, a cui si sono aggiunti un centinaio di coppie per la “mezza per uno” e quasi un migliaio di iscritti alla non competitiva. Lo scorso anno erano stati 3800 i partenti complessivamente. Dopo poco più di un’ora i primi sono ...