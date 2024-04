Guglielmo Marconi a fumetti alla Fiera del libro per ragazzi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Dall'infanziarivoluzione tecnologica, la storia di un ragazzo che ha cambiato per sempre il nostro modo di comunicare e la nostra percezione del mondo. In occasione dei 150 anni dsua nascita, è arrivata in libreriaIl ragazzo che fece parlare il mondo di Laura Tenorini e Mirka Ruggeri. Una biografia aper raccontare la vita e le scoperte di un giovane straordinario. Nel nostro podcast un'intervista con le due autrici, che ci raccontano le ragioni di una scelta stilistica e il messaggio del grande inventore che è ormai immortale. In più, una missione del cuore veicolata dal grande mezzo del fumetto.